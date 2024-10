Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε νέο μπαράζ πυραύλων και ρουκετών εναντίον στρατιωτικών βάσεων σε Τελ Αβίβ και Χάιφα

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (22.10.24) ότι έπληξε με μπαράζ πυραύλων τη βάση Γκλιλότ της μονάδας 8200 της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού του Ισραήλ, που βρίσκεται στα προάστια του Τελ Αβίβ.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης πως εκτόξευσε ρουκέτες νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον «ναυτικής βάσης» κοντά στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ.

«Ομοβροντία ρουκετών» στοχοθέτησε τη «ναυτική βάση του Στέλα Μάρις βορειοδυτικά της Χάιφα», σύμφωνα με ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), πέντε ρουκέτες είχαν στόχο το κεντρικό Ισραήλ και 15 ακόμη στον βορρά.

