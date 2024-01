Μάρτυρες ενός μοναδικού στο είδος του αεροπορικού δυστυχήματος στην παγκόσμια ιστορία έγιναν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το δυστύχημα έγινε στην Ιαπωνία όταν συγκρούστηκαν δυο αεροπλάνα ένα επιβατικό και ένα της Ιαπωνικής Ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο.

Οι 379 επιβαίνοντες του αεροσκάφους των Ιαπωνικών Αερογραμμών, που νωρίτερα σήμερα τυλίχθηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο του Τόκιο, διασώθηκαν όλοι ως εκ θαύματος, αλλά όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα από τα μέλη του αεροπλάνου της ακτοφυλακής με το οποίο συγκρούστηκε, έχασαν τη ζωή τους.

Η ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι στη σύγκρουση στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου Χανέντα του Τόκιο ενεπλάκη ένα από τα αεροπλάνα της, το οποίο κατευθυνόταν προς τη δυτική ακτή της Ιαπωνίας για να παραδώσει βοήθεια στους σεισμόπληκτους μετά την καταστροφική δόνηση την πρωτοχρονιά που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 48 ανθρώπους. Πέντε από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής έχασαν τη ζωή τους.

Τα πλάνα που έκαναν τον γύρο του κόσμου δείχνουν το αεροσκάφος της Japan Airlines (JAL), ένα Airbus A350, να τυλίγεται στις φλόγες καθώς γλιστράει στο διάδρομο περίπου στις 18:00 τοπική ώρα. Λίγο μετά καίγεται ολοσχερώς παρά τις προσπάθειες των διασωστών να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sky News (@skynews)

All 379 people aboard a Japan Airlines flight managed to escape after the plane burst into flames, following a collision with a smaller aircraft at Haneda airport in Tokyo



Five members of the crew aboard the other aircraft were killed



Latest updates: https://t.co/saGGlxf0yf pic.twitter.com/zK2MqpYdZq — Bloomberg (@business) January 2, 2024

Οι 367 επιβάτες και το 12μελές πλήρωμα κατάφεραν ωστόσο να εγκαταλείψουν με ασφάλεια το φλεγόμενο αεροπλάνο.

On this footage, we can see the evacuation from right side of the plane, the main gear looks to be collapsed and the engine still emitting sparks pic.twitter.com/WFx9NbvqPr — AIRLIVE (@airlivenet) January 2, 2024

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν επιβάτες να φωνάζουν μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους που έχει γεμίσει με καπνό και άλλους να τρέχουν να απομακρυνθούν μέσω της φουσκωτής τσουλήθρας εγκατάλειψης αεροπλάνου.

First Visuals From Inside The Plane .

BREAKING: Japan Airlines plane with 367 people on board collides with Coast Guard plane at Tokyo Airport#Japan #Tokyo #Japon pic.twitter.com/rAuHp9fXlf pic.twitter.com/gYuxiXil7X — Amar Singh 🇮🇳 (@AmarSinghAS_) January 2, 2024

«Ενιωσα έναν θόρυβο σαν να είχαμε χτυπήσει κάτι και τινάχθηκα ψηλά μόλις προσγειωθήκαμε. Είδα σπίθες έξω από το παράθυρο και την καμπίνα γεμάτη με καπνό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Kyodo ένας επιβάτης της πτήσης.

Εκπρόσωπος της Japan Airlines δήλωσε ότι το αεροσκάφος της εταιρείας είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Σιν-Κιτόζ του ορεινού νησιού Χοκάιντο στη βόρεια Ιαπωνία και ότι η σύγκρουση έγινε λίγο μετά την προσγείωση.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα έδωσε εντολές σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να συντονιστούν ώστε να αξιολογήσουν γρήγορα τις ζημιές και να παράσχουν πληροφορίες στο κοινό, σύμφωνα με το γραφείο του.

Το Χανέντα, ένα από τα δύο βασικά αεροδρόμια του Τόκιο, έκλεισε όλους τους διαδρόμους του προσγείωσης-απογείωσης μετά το συμβάν, είπε εκπρόσωπος.

Η Καόρου Ισίι, μια μητέρα που περίμενε έξω από την πύλη των αφίξεων για την 29χρονη κόρη της με τον σύντροφό της που επέστρεφαν με αυτή την πτήση, είπε ότι αρχικά θεώρησε ότι η πτήση έχει καθυστέρηση μέχρι που η κόρη της της τηλεφώνησε για να της εξηγήσει.

«Μου είπε ότι το αεροπλάνο είχε αρπάξει φωτιά κι ότι η ίδια το εγκατέλειψε μέσω της τσουλήθρας. Ανακουφίστηκα πολύ που ήταν καλά», εξήγησε.