Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Ιαπωνίας, καθώς ένας οπλισμένος άνδρας κρατά τουλάχιστον έναν όμηρο σε ταχυδρομείο στον νομό Σάιταμα, βορειοδυτικά του Τόκιο, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Γύρω στις 14:15 τοπική ώρα σήμερα (07:15 ώρα Ελλάδος) “ένας άνθρωπος κρατά ομήρους και οχυρώθηκε σε ταχυδρομείο” στην πόλη Ουαράμπι, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της στον ιστότοπό τους, όπου διευκρινίζουν ότι αυτός είχε στην κατοχή του αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο.

Το ταχυδρομείο βρίσκεται κοντά σε νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές πόσοι άνθρωποι κρατούνται όμηροι.

Δείτε tweet από το σημείο:

Hostage Situation Unfolds in Warabi, Saitama – Armed man suspected in earlier hospital shooting in Toda now holds hostages at a post office. Police on the scene #JAPANEWS pic.twitter.com/H6JiFSGvlC