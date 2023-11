Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός μετά τη συντριβή του πολεμικού αεροσκάφους Osprey των ΗΠΑ στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, κοντά στο νησί Γιακουσίμα, νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29.11.2023, ώρα Ελλάδας). Συνολικά 6 ήταν οι επιβαίνοντες.

Ένας εκπρόσωπος της ακτοφυλακής της Ιαπωνίας έκανε γνωστά τα τραγικά νέα για το νεκρό μέλος του πληρώματος του πολεμικού αεροσκάφους Osprey των ΗΠΑ, το οποίο συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού Γιακουσίμα γύρω στις 14:47 (τοπική ώρα, 07:47 ώρα Ελλάδας) ενώ πριν είχε προσγειωθεί εκεί ένα ίδιο αεροπλάνο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της τραγωδίας. Νωρίτερα, αλιευτικά σκάφη στην περιοχή βρήκαν 3 ανθρώπους, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τοπικού αλιευτικού συνεταιρισμού, ο οποίος δεν διευκρίνισε την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν.

Οι πληροφορίες ανέφεραν πως τουλάχιστον ένας από αυτούς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πιθανότατα να είναι ο νεκρός που μετέδωσε το CNN.

BREAKING: A U.S. military Osprey aircraft carrying six service members crashes off Japan's coast, officials say. @MarthaRaddatz reports. pic.twitter.com/sgmwebME3w