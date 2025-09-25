Ιαπωνία: Γυναίκα διατηρούσε το πτώμα της κόρης της μέσα σε καταψύκτη για 20 χρόνια

Ένα ανατριχιαστικό γεγονός κάνει τον γύρο του κόσμου αφού μια 75χρονη στην Ιαπωνία διατηρούσε το πτώμα της κόρης της σε καταψύκτη για 20 χρόνια. Η ίδια συνελήφθη την περασμένη Τρίτη (23/9/2025).

Η γυναίκα πήγε με την θέληση της στην αστυνομία της Ιαπωνίας την Τρίτη συνοδευόμενη από μέλος της οικογένειάς της για να δηλώσει ότι κρατούσε ένα πτώμα στον καταψύκτη της και ότι «επρόκειτο για την κόρη της» που είχε γεννηθεί το 1975, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της ιαπωνικής αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι της, το οποίο βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Τόκιο, βρήκαν το πτώμα μιας γυναίκας, κουλουριασμένο, ντυμένο με ένα μπλουζάκι και εσώρουχα μέσα στον καταψύκτη.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι «το πτώμα βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης» και ότι θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.

Η γυναίκα συνελήφθη ως ύποπτη για εγκατάλειψη πτώματος και δήλωσε στους ερευνητές της αστυνομίας ότι η οσμή είχε απλωθεί στο σπίτι γι’ αυτό και αγόρασε τον καταψύκτη για να βάλει εκεί το πτώμα της κόρης της,.

Η75χρονη, η οποία είχε κι άλλα παιδιά, ζούσε μόνη της μετά τον θάνατο του συζύγου της πριν από μερικές εβδομάδες.