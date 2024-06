Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ ταρακούνησε την κεντρική χώρα – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Δυνατός σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Ιαπωνία τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Ιουνίου (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA), ο ισχυρός σεισμός των 5,9 Ρίχτερ είχε επίκεντρο την κεντρική Ιαπωνία, χωρίς πάντως να κριθεί πως έπρεπε να κηρυχθεί συναγερμός για τσουνάμι.

Η σεισμική δόνηση, που σημειώθηκε στις 06:31 το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα), έγινε περισσότερο αισθητή στη χερσόνησο Νότο, η οποία ήδη επλήγη από ισχυρό σεισμό της τάξης 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την 1η Ιανουαρίου 2024, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 230 άνθρωποι.

Όπως μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, οι αρχές δεν έχουν λάβει πληροφορίες για θύματα ή ζημιές προς το παρόν.

Μετασεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ καταγράφτηκε περίπου 10 λεπτά μετά τον κύριο των 5.9, ανέφερε η JMA.

