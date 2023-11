Σοκάρουν τα πλάνα που έρχονται από την Ιερουσαλήμ και δείχνουν δύο ένοπλους να βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο και να ανοίγουν πυρ σε κόσμο που ήταν σε στάση λεωφορείου. Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ αναφέρουν ότι η Χαμάς βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Από την επίθεση τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με πυροβόλο όπλο εναντίον στάσης λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισραηλινής αστυνομίας.

Στην στάση λεωφορείο έπεσε νεκρή μια γυναίκα, ενώ δύο άνδρες υπέκυψαν στα τραύματά τους κατά την μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες «εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και έναν περαστικό», με τον Τόργκεμαν να διευκρινίζει ότι ήρθαν από την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

⚡️In #Jerusalem , terrorists shot people at a bus stop – one woman died, two people were in critical condition. Five more are hospitalized. The attackers were detained. pic.twitter.com/ewPBv57d0U

Μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έχει σπεύσει στο σημείο, ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι δράστες.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7