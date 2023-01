Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά σε μια συναγωγή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία αλλά και το υπουργείο εξωτερικών που μιλάει και για 10 τραυματίες. Μεταξύ των τραυματιών είναι και μια 70χρονη γυναίκα.

Λίγο νωρίτερα, η ισραηλινή υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού) έκανε λόγο για τουλάχιστον δέκα τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» στη συναγωγή της Νέβε Γιαακόβ, την οποία οι Ισραηλινοί θεωρούν συνοικία της Ιερουσαλήμ. Οι Παλαιστίνιοι και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρούν την περιοχή αυτή ως κατεχόμενο έδαφος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ που προσαρτήθηκε παράνομα από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται μία ημέρα μετά την πολύνεκρη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης και ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στη συναγωγή είχε ξεκινήσει η προσευχή για την έναρξη του Σαββάτου (Σαμπάτ) όταν ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ, γύρω στις 20.30 το βράδυ.

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε» ανέφερε η υπηρεσία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στη συνοικία Νέβε Γιάκοβ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», ανέφερε η πρώτη ανακοίνωση στην οποία γινόταν λόγος για “τρομοκρατική επίθεση”.

Οι ΗΠΑ καταδίκασαν την «αποκρουστική» επίθεση, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να κάνει λόγο για «προφανώς τρομοκρατική ενέργεια».

Το υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι είναι σε επαφή με τις αντίστοιχες ισραηλινές υπηρεσίες και ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια τροποποίηση στην περιοδεία που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Άντονι Μπλίνκεν τις επόμενες ημέρες.

