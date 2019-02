Ηλεκτρονικό τσιγάρο: “Έσκασε” στο πρόσωπό του και τον σκότωσε – video

Το τραγικό συμβάν με… δράστη το ηλεκτρονικό τσιγάρο σημειώθηκε στην περιοχή North Fort Worth του Τέξας. Ο William Brown, βαριά τραυματισμένος στο πρόσωπό του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο John Peter Smith όπου 48 ώρες αργότερα εξέπνευσε.

Ένα θραύσμα από την έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου διαπέρασε το λαιμό του 24χρονου και έκοψε μία αρτηρία. Ο νεαρός σύρθηκε στο πεζοδρόμιο ζητώντας βοήθεια, ωστόσο δευτερόλεπτα μετά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Οι γιατροί του νοσοκομείου του North Fort Worth ανακοίνωσαν ως αιτία θανάτου ένα “διαμπερές τραύμα από έκρηξη ηλεκτρονικού τσιγάρου”.

Σύμφωνα με τη γιαγιά του νεαρού, ο άτυχος νέος δεν ήταν καπνιστής και αγόρασε τη συσκευή διότι του είχαν πει ότι θα τον ανακούφιζε από το άσθμα που τον ταλαιπωρούσε…

VAPE PEN EXPLOSION: Fort Worth man dies after a vape pen explodes in his face, according to medical examiner. No word yet on which device. His grandma spoke to us tonight, said the battery exploded and melted the plastic in the car as it sent debris flying. More 10p @wfaa pic.twitter.com/nTH64Q3L9x

— Bradley Blackburn (@BLBlackburn) February 5, 2019