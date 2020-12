Ιλινόι: Μέλος των ειδικών δυνάμεων του στρατού έβαψε στο αίμα αίθουσα μπόουλινγκ

Στο Ιλινόι των ΗΠΑ, μέλος των ειδικών δυνάμεων του στρατού άνοιξε πυρ το Σάββατο (26.12.2020) σε αίθουσα μπόουλινγκ. αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τρεις άνθρωποι, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της Πολιτείας.

Στο περιστατικό του Ιλινόι τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην αίθουσα μπόουλινγκ «Don Carter Lanes» στην πόλη Ρόκφορντ. Εναντίον του 37χρονου Ντιούκ Γουέμπ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρεις ανθρωποκτονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τζέι Χανλεϊ.

To μέλος των ειδικών δυνάμεων, που έχει λάβει πολλά μετάλλια, ανήκει στην 7η μονάδα ειδικών δυνάμεων με έδρα τη Φλόριντα και έχει υπηρετήσει τέσσερις φορές στο Αφγανιστάν.

A 37-year-old active military member has been charged in connection with a deadly bowling alley shooting in Rockford, Illinois https://t.co/LI28sx8089 pic.twitter.com/0OJNnHVmwk

Νεκροί από τα πυρά του έπεσαν τρεις άνδρες ηλικίας 65 με 73 ετών, διευκρίνισε ο εισαγγελέας. Μια κοπέλα 16 ετών, ένας έφηβος 14 ετών και ένας 62χρονος άνδρας τραυματίστηκαν, με τους δύο τελευταίους να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ο κατηγορούμενος ομολόγησε τους πυροβολισμούς και επέτρεψε στους ερευνητές να εξετάσουν τα όπλα που χρησιμοποίησε», επεσήμανε ο Χάνλεϊ στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

An attorney for a U.S. Army special forces sergeant arrested in a shooting at an Illinois bowling center that left three people dead says that her client may suffer from post-traumatic stress disorder. https://t.co/VuG4VqLgAB