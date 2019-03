Δεν είναι ένα το video που υποτίθεται ότι δείχνει τις δραματικές τελευταίες στιγμές πριν το αεροπλάνο της Ethiopian Airlines συντριβή σε αγροτική περιοχή έξω από την Αντίς Αμπέμπα. Είναι πολλά. Όπως πολλές είναι και οι φωτογραφίες. Μόνο που όλα φαίνεται να μην αφορούν το συγκεκριμένο αεροπορικό δυστύχημα.

Ήταν 6 λεπτά μετά την απογείωση του Boeing 737 Max 8 όταν το αεροπλάνο συνετρίβη σε περιοχή δυο ώρες έξω από την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, Αντίς Αμπέμπα, παρασύροντας στο θάνατο τους 157 επιβάτες και το πλήρωμα.

Ένα video που δείχνει επιβάτες μέσα σε αεροπλάνο, με τις μάσκες οξυγόνου στα πρόσωπά τους και με το κλάμα μωρών και προκαλεί ανατριχίλα, υποτίθεται, ότι είναι από τα τελευταία λεπτά πριν τη συντριβή του Boeing στην Αιθιοπία. Μόνο που δεν είναι.

Το video αυτό ανέβηκε αρχικά σε σελίδα στο Facebook. Και σύμφωνα με τη Sun ήταν «έμπνευση» κάποιον αλητήριων, που βρήκαν ευκαιρία να εκμεταλλευθούν μια τραγωδία με 157 νεκρούς για να κερδίσουν μερικά (χιλιάδες) likes.

Moments before Ethiopian Airline Boeing 737 Max 8 jet crashed, killing all on board, including our very own writer, Prof. #PiusAdesanmi … It's hard to imagine how they were feeling in this video before the crash. RIP pic.twitter.com/fMzJrayhd6 — Martins Ifijeh (@ifijehmartins) March 11, 2019

Δεν ήταν το μοναδικό. Υπήρξαν κι άλλα. Όπως ένα που έγινε share 100.000 φορές ή ένα άλλο που στην πραγματικότητα είναι εικόνες από αεροσκάφος της εταιρίας Etihad, που έπεσε σε αναταράξεις τον Μάιο του 2016 κατά τη διάρκεια πτήσης από το Αμπού Ντάμπι στην Ινδονησία. Ή όπως ένα άλλο που δείχνει ακόμη και τη στιγμή της συντριβής.

Hi guys, while you at it. There is also this video. My suspension it’s fake too as the tail on #EthiopiaAirlinesCrash was inverted on images from Sunday. pic.twitter.com/adqh7pzLhL — Brian M (@brianmncube) March 12, 2019

Σύμφωνα τόσο με τη Sun όσο και με το site africacheck.org, τα video που υποτίθεται ότι δείχνουν την καμπίνα του Boeing 737 της Ethiopian Airlines, δεν είναι από αυτό το αεροπλάνο. Η μια εξήγηση είναι πως στα video φαίνεται η καμπίνα να έχει δυο διαδρόμους ανάμεσα στα καθίσματα, ενώ το αεροπλάνο που συνετρίβη στην Αιθιοπία έχει μόνο έναν διάδρομο ανάμεσα στις θέσεις.

That looks similar to an Ethiopian Airlines 787 interior (https://t.co/Y92jsWF6tX), the uniform matches too. It's clearly not the 737 MAX 8 accident, because that was a single aisle aircraft and the one in these photos is a dual-aisle aircraft. — Darren Olivier (@darren_olivier) March 11, 2019

We didn't have any luck there. So let's look for clues in the video. Does anyone recognise the interior of this plane? Or the uniforms worn by the crew? pic.twitter.com/G2OcPXai4X — Africa Check (@AfricaCheck) March 11, 2019

The Ethiopian aircraft which went down, a 737 Max is a single aisle plane; while the video in question features a double aisle, wide body aircraft possibly a 787. — Barry Bateman (@barrybateman) March 11, 2019

Plus the video looks i have been shot at night and the tragic incident happened in the morning hours Ethiopian (EAT) time. — Second 2 None (@FRM980) March 11, 2019

Ο δεύτερος λόγος είναι πως τα video δείχνουν τις μάσκες οξυγόνου να έχουν πέσει και οι επιβάτες να τις έχουν φορέσει ήδη. Ο Ντάρεν Όλιβερ, στρατιωτικός αναλυτής και συντάκτης του African Defence Review, δήλωσε στο africacheck.org, πως στη συγκεκριμένη πτήση, οι μάσκες δεν θα μπορούσαν να είχαν πέσει λίγο πριν από τη συντριβή.

Και εξήγησε το γιατί. Το αεροπλάνο της Ethiopian Airlines απογειώθηκε στις 08:38 το πρωί της περασμένης Κυριακής (σ.σ. ώρα Αιθιοπίας). Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έξι λεπτά μετά συνετρίβη. Εκτιμάται πως το μεγαλύτερο ύψος που πρόλαβε να πιάσει ήταν τα 8.600 πόδια. «Οι μάσκες οξυγόνου πέφτουν αυτόματα με βάση το υψόμετρο της καμπίνας. Για παράδειγμα, στα Airbus A320 αυτό το υψόμετρο, απ’ όσο ξέρω, είναι τα 14.000 πόδια. Τα 10.000 πόδια θεωρούνται ένα ασφαλές υψόμετρο, όπου οι επιβάτες μπορούν να αναπνέουν κανονικά ακόμη κι αν το οξυγόνο τελειώσει».

Δεδομένου λοιπόν πως το αεροπλάνο στην Αιθιοπία συνετρίβη έξι μετά την απογείωσή του, δεν πρόλαβε να φτάσει σε τέτοιο ύψος και άρα θεωρείται απίθανο να έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου.

Με πληροφορίες από Sun και africacheck.org