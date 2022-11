Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε χάρη σε δύο γαλοπούλες στον Λευκό Οίκο, την «Τσόκολεϊτ» (μτφ. σοκολάτα) και την «Τσιπ», τηρώντας το έθιμο δεκαετιών των Αμερικανών προέδρων ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving) στις ΗΠΑ την ερχόμενη Πέμπτη (24.11.2022).

Στην ομιλία του, γεμάτη «αστειάκια» και λογοπαίγνια, ο Τζο Μπάιντεν έδωσε χάρη στις γαλοπούλες και είπε ότι είναι μια «υπέροχη παράδοση ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών αλλά επειδή κάνει κρύο, δεν θα πω πολλά, αφού σε κανέναν δεν αρέσει η γαλοπούλα του να είναι κρύα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να πικάρει και τους Ρεπουμπλικανούς για τα αποτελέσματα των φετινών ενδιάμεσων εκλογών, λέγοντας ότι το «κόκκινο κύμα θα έρθει μόνο αν ο Κομάντερ (σ.σ. ο σκύλος του) ρίξει κάτω το μπολ με την κράνμπερι σως».

Η ομιλία του διακόπηκε αρκετές φορές από τους ήχους των γαλοπούλων και το γάβγισμα του Κομάντερ, ο οποίος ήταν «εξόριστος» στο μπαλκόνι της Νότιας Στοάς του Λευκού Οίκου, επειδή υπήρχε φόβος ότι θα τις κυνηγήσει.

Tune in as I pardon the National Thanksgiving Turkey. https://t.co/ZugiKevier