Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2046 ενδέχεται να μην είναι ημέρα αγάπης, αλλά παγκόσμιου τρόμου, καθώς η NASA ανέφερε ότι ίσως η γη να χτυπηθεί από αστεροειδή την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η NASA ανέφερε σε ποστ που έκανε στο στο Twitter την περασμένη Τετάρτη (8.3.2023), ότι ένας αστεροειδής που ανιχνεύθηκε πρόσφατα από τους επιστήμονές της ίσως να χτυπήσει τη Γη στις 14 Φεβρουαρίου του 2046.

Ο αστεροειδής έχει το μέγεθος μιας Ολυμπιακής πισίνας (περίπου 50 μέτρα). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της NASA o αστεροειδής πέσει τελικά στη Γη, τότε η πρόσκρουση θα γίνει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2046.

Βέβαια η NASA θεωρεί πολύ μικρό το ενδεχόμενο της πρόσκρουσης του αστεροειδή με την Γη, Μάλιστα η Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι το πλησιέστερο που αναμένεται να φτάσει ο αστεροειδής κοντά στη Γη είναι σε ύψος περίπου 1,1 εκατομμύρια μιλίων (1,8 εκατ. χλμ.).

Όμως οι ερευνητές λένε τα δεδομένα αλλάζουν και μαζί μπορεί να αλλάξουν και οι προβλέψεις και ο αστεροειδής που ονομάστηκε 2023 DW να πέσει τελικά στον πλανήτη μας. Η πιθανότητα πάντως, να γίνει μια τέτοια πρόσκρουση είναι περίπου 1 στις 560.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP