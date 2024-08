Ινδία: 17 νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο φαρμάκων

Απίστευτη τραγωδία στην περιοχή Ανακαπάλι στην Ινδία κόστισε τη ζωή 17 ανθρώπων και προκάλεσε χημικό έγκαυμα σε άλλους 30 μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο φαρμάκων χθες (21.08.2024).

Η έκρηξη στη φαρμακευτική βιομηχανία της Ινδίας ήταν τόσο μεγάλη, που ανθρώπινα μέλη και υπολείμματα σκορπίστηκαν σε όλο το εργοστάσιο.

Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε πως η έκρηξη προκλήθηκε μετά από διαρροή αερίου και οι τραυματίες ανέρχονται στους 34.

Αυτή τη στιγμή όλοι εργαζόμενοι έχουν απεγκλωβιστεί από το κτίριο.

Μάρτυρες ανέφεραν πως οι άνθρωποι έζησαν το απόλυτο θρίλερ, ούρλιαζαν από τον πόνο μέχρι που έχασαν τις αισθήσεις τους.

Βίντεο που βγαίνουν στα social media, δείχνουν την τραγωδία που έζησαν οι εργαζόμενοι.

Πυκνό και μαύρο σύννεφο καπνού έχει καλύψει τον ουρανό ενώ από το κτίριο βγαίνουν οι εργαζόμενοι με τα εγκαύματα.

Γυναίκες και άνδρες σπαράζουν στη μέση του δρόμου μετά την είδηση θανάτου των δικών τους ανθρώπων.

🚨 A reactor explosion at Escientia Pharma’s plant in Andhra Pradesh resulted in seven deaths and 30 injuries. The blast occurred during lunchtime in the Atchuthapuram SEZ, and the cause is currently under investigation. pic.twitter.com/4B1Ikg6eCv