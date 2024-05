Ινδία: 27 νεκροί, ανάμεσά τους 4 παιδιά, μετά από φωτιά σε παιδότοπο

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 4 παιδιά, όταν ξέσπασε φωτιά σε χώρο ψυχαγωγίας – παιδότοπο για οικογένειες στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας.

«Επιβεβαιώνουμε τον θάνατο 27 ανθρώπων στη φωτιά» στην Ινδία, δήλωσε στον Τύπο η αξιωματικός της αστυνομίας Ραντίκα Μπαράι, το βράδυ του Σαββάτου (26.5.2024). Τα τέσσερα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν μικρότερα των 12 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Τα πτώματα απανθρακώθηκαν σε σημείο που είναι μη αναγνωρίσιμα, κάτι που καθιστά δύσκολη την ταυτοποίησή τους», δήλωσε η αξιωματικός. Σε ανακοίνωση οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η αστυνομία θα προχωρήσει σε συλλογή «δειγμάτων DNA από τους νεκρούς» για να τους ταυτοποιήσει.

Πάνω από 300 άνθρωποι βρίσκονταν σε μια αίθουσα σε διώροφη κατασκευή στον χώρο ψυχαγωγίας για οικογένειες TRP όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, δήλωσε στον Τύπο ο Ιλές Κερ, αξιωματικός της πυροσβεστικής στην Ραζκότ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, που κατάγεται από το κρατίδιο αυτό, δήλωσε «εξαιρετικά αναστατωμένος» σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Horrible fire in a gaming zone in Rajkot in which more than 20 people have been killed. Many of them were children.

The elected MLA was giving interviews with a Smily face on the tragic incident, saying what can I do for inadequate rescue sources?? pic.twitter.com/G5uK7l6enY