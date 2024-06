Ινδία: Σύγκρουση εμπορικού και επιβατικού τρένου – Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους δέκα

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία στην πόλη Νταρζίλινγκ στην Ινδία.

Ο πρωθυπουργός Μαμάτα Μπανερτζί σημείωσε πως το δυστύχημα με τα τρένα έγινε στο ανατολικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία. “Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν”, επεσήμανε ο Αμπχισέκ Γκούπτα ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας. “Τρία βαγόνια του τρένου εξπρές εκτροχιάστηκαν”, πρόσθεσε.

Άλλοι αξιωματούχοι της εταιρείας σιδηροδρόμων εξέφρασαν την ανησυχία ότι ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι επιβάτες στα βαγόνια, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.

Ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι δεν θα είναι υψηλός καθώς δύο από τα τρία βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί μετέφεραν μόνο εμπορεύματα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η πρωθυπουργός του κρατιδίου της Δυτικής Βεγγάλης Μαμάτα Μπανερτζί χαρακτήρισε το δυστύχημα “τραγικό” σε ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Γιατροί, ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο”, τόνισε η ίδια.

Following the train accident of 13174 AGTL – SDAH Kanchanjunga Express at Rangapani, Darjeeling Dist., the line connecting Northeast to the Rest of India through the chicken neck might be anticipatedly blocked for repairing purposes. (Assumption)pic.twitter.com/eDOlWAXTYN