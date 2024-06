Βρετανία: Τιμωρήθηκε ο αστυνομικός που παρέσυρε με περιπολικό και τραυμάτισε αγελάδα «δραπέτη»

Τιμωρήθηκε ο αστυνομικός στη νότια Αγγλία, ο οποίος επιχείρησε να σταματήσει μία αγελάδα, που είχε διαφύγει, πέφτοντας πάνω της με το περιπολικό, έγινε γνωστό στη Βρετανία.

Η ενέργεια του αστυνομικού αποτέλεσμα να παρασύρει με το περιπολικό την αγελάδα που το είχε σκάσει και περιφερόταν σε δρόμο της νότιας Αγγλίας, προκάλεσε έντονη αγανάκτηση στη Βρετανία, μέχρι και του υπουργού Εσωτερικών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (14.06.2024), αφού η αστυνομία του Σάρεϊ δέχθηκε κλήσεις εξαιτίας μίας αγελάδας, η οποία είχε εμφανισθεί σε συνοικία της μικρής πόλης Στέινς-επί-του-Τάμεση.

Σε εικόνες, οι οποίες έκαναν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, φαίνεται ένα όχημα της αστυνομίας να χτυπάει δύο φορές το ζώο, το οποίο καταλήγει με το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματος εγκλωβισμένα κάτω από το όχημα.

Η σκηνή αυτή προκάλεσε κύμα επικρίσεων σε βάρος των δυνάμεων της τάξης και ο υπουργός Εσωτερικών, Τζέιμς Κλέβερλι αντέδρασε μάλιστα στο X.

«Δεν βλέπω καμιά εύλογη ανάγκη για τέτοια δράση. Ζήτησα να δοθούν επειγόντως πλήρεις εξηγήσεις», ανέφερε.

