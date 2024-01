CEO εταιρείας στην Ινδία σκοτώθηκε όταν έπεσε από αιωρούμενο κλουβί σε πάρτι της εταιρείας.

Η εταιρεία Vistex, που ίδρυσε ο Sanjay Shah, διοργάνωσε ένα πάρτι για το «ασημένιο ιωβηλαίο», που σημαίνει πως έχει 25 χρόνια παρουσίας στην Ασία. Το πάρτι ήταν στην πόλη Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας.

Το πάρτι προέβλεπε ο Sanjay Shah και ο πρόεδρος της εταιρείας Raju Datla να κατέβουν στο χώρο με ένα κλουβί, από την οροφή του κτηρίου.

Ωστόσο το κλουβί καθώς κατέβαινε άρχισε να ταλαντεύεται με αποτέλεσμα να σπάσει η αλυσίδα, και να πέσει από ύψος 5 μέτρων.

Ο Shah σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο Datla νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα πρώτα στοιχεία μιλούν για ελαττωματική κατασκευή, ενώ η εταιρεία δεν έιχε προβλέψει καν για ασθενοφόρο, παρ’ ότι θα επιχειρούσε κάτι τόσο επικίνδυνο.

In a tragic incident, Vistex Asia’s R&D leader- CEO #SanjayShah died by falling from a height of twenty feet onto the ground during the company’s Silver Jubilee Celebrations.



The incident took place at Ramoji Film City in #Hyderabad pic.twitter.com/QEd9BVA5e6