Ινδία: Αλυσοδέθηκε μόνη της η γυναίκα που βρέθηκε σε ζούγκλα – Είχε κατηγορήσει τον «σύζυγό» της ενώ δεν είναι καν παντρεμένη

Απίθανη ανατροπή με την Αμερικανίδα που βρέθηκε αλυσοδεμένη σε ένα δέντρο σε ζούγκλα στην Ινδία όπου η ιστορία της είχε προκαλέσει έκπληξη, σοκ και θυμό.

Η 50χρονη Lalita Kayi Kumar, εντοπίστηκε μέσα σε ζούγκλα, σε ένα πυκνό δάσος κοντά στο χωριό Sonurli στην Ινδία, περίπου 280 μίλια από τη Βομβάη, πριν από περίπου 10 ημέρες, όταν ένας ντοπιος βοσκός άκουσε τις αγωνιώδεις κραυγές της για βοήθεια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου έγραψε ένα μήνυμα στο οποίο περιέγραφε λεπτομερώς κάποια από τα μαρτύριά της, μεταξύ άλλων κατηγορώντας τον «σύζυγό» της ότι την άφησε στο δάσος για 40 ημέρες.

Η Kumar, η οποία λαμβάνει θεραπεία σε ψυχιατρική μονάδα, έχει πλέον παραδεχτεί ότι δεν είναι παντρεμένη και πιθανότατα υπέφερε από παραισθήσεις όταν έδωσε την κατάθεσή της στις αρχές, δήλωσε η αστυνομία στο BBC.

Φέρεται επίσης να είπε στους ερευνητές ότι αγόρασε τις κλειδαριές και την αλυσίδα και αλυσοδέθηκε στο δέντρο αφού είχε «στεναχωρηθεί» επειδή η βίζα της είχε λήξει και της είχαν τελειώσει τα χρήματα.

Η 50χρονη βρέθηκε στις 27 Ιουλίου με την εικόνα της να σοκάρει: ήταν απίστευτα αποστεωμένη και σε άθλια, τραγική κατάσταση.

Ο βοσκός περιέγραψε αργότερα, πως όταν την βρήκε «ούρλιαζε σαν ζώο. Κάλεσα άλλους χωρικούς και την τοπική αστυνομία», είπε και τόνισε πως είχε το ένα της πόδι δεμένο σε ένα δέντρο.

Η αστυνομία έκοψε την αλυσίδα και τη μετέφερε έξω από το δάσος με φορείο. Τη μετέφεραν σε τοπικό νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκε θεραπεία για αφυδάτωση ενώ αργότερα μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική μονάδα.

Αρχικά δεν μπορούσε να μιλήσει και επικοινωνούσε με την αστυνομία και τους γιατρούς της γράφοντας σε ένα σημειωματάριο.

Πλάνα που καταγράφηκαν μέσα από το νοσοκομείο έδειξαν την Kumar να γράφει ένα σημείωμα σχετικά με την κατάστασή της στο οποίο ισχυριζόταν ότι ο πρώην σύζυγός της την είχε αφήσει στο δάσος για να πεθάνει μετά από οικογενειακή διαμάχη. Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν είχε φάει εδώ και 40 ημέρες.

