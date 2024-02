Ινδία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Τουλάχιστον δέκα νεκροί

Ακόμα μία έκρηξη σημειώθηκε σε ένα εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην νότια Ινδία με αποτέλεσμα δέκα άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 15 να τραυματιστούν, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η έκρηξη προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε μέσα στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, στο κρατίδιο Τάμιλ Νάντου της Ινδίας όπως είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φερόζ Χαν Αμπντουλάχ.

«Δέκα εργάτες σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Οι πέντε από τους 15 τραυματίες νοσηλεύονται» είπε, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια της πυρκαγιές δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Οι εκρήξεις είναι συχνό φαινόμενο στις βιοτεχνίες που κατασκευάζουν πυροτεχνήματα και βεγγαλικά. Τα πυροτεχνήματα είναι πολύ δημοφιλή στην Ινδία και οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν στους γάμους αλλά και σε θρησκευτικές γιορτές, όπως στο Ντιβάλι. Πολλά εργοστάσια όμως δεν τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Την Παρασκευή, στο Νέο Δελχί, σκοτώθηκαν έντεκα εργάτες όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο χρωμάτων, έπειτα από μια έκρηξη. Άλλοι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80 τραυματίστηκαν αυτόν τον μήνα στο κρατίδιο Μάντια Πραντές, στην κεντρική Ινδία, από έκρηξη σε άλλο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, από την οποία προκλήθηκε τεράστια πυρκαγιά.

