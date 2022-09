Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά νοσηλεύονται μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μία έκθεση ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων στην πόλη Σεκουντεραμπάντ που βρίσκεται στα νότια της Ινδίας.

Η φωτιά ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στο υπόγειο ενός ξενοδοχείου στην Ινδία, το οποίο φιλοξενούσε την έκθεση, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία που πρόσθεσε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Υπήρχαν στο εσωτερικό ηλεκτρικά μοτοποδήλατα όταν ξέσπασε η φωτιά. Δεν γνωρίζουμε αν προκλήθηκε από υπερφόρτιση και μετά επεκτάθηκε ή προκλήθηκε από άλλη αιτία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη,” δήλωσε στο Reuters η τοπική αστυνομική επίτροπος Τσαντάνα Ντεπτί.

My deepest Condolences😰🙏🙏 8 pple lost der life in the massive #FireAccident wch brokeout lst nght in Ruby lodge in #Secunderabad aftr electric scooty Explode inside showroom. Prayer for the Family 🙏 #Justice4_HinduGirls #Gyanvapi #KejriwalRukegaNahi pic.twitter.com/ZSILKSz1eo

#Secunderabad Inferno: The building had no permission to run business in the cellar. However the owner Rajendra Singh bagga parked 40 e-bikes in the parking, where the short circuit occured. @NewsMeter_In pic.twitter.com/NB0tUFIQMo