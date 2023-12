Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε μια υπερυψωμένη δεξαμενή νερού σε σιδηροδρομικό σταθμό στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, στην ανατολική Ινδία.

Ταξιδιώτες και υπάλληλοι στο σιδηροδρομικό σταθμό στην ανατολική Ινδία, απεγκλώβισαν τραυματίες από τα συντρίμμια, ενώ επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπάρνταμαν, 104 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καλκούτας.

«Μια υπερυψωμένη δεξαμενή νερού κατέρρευσε στην αποβάθρα 2 και 3 του σιδηροδρομικού σταθμού, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 27», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας που συμπλήρωσε ότι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης.

Who is responsible for the loss of lives today at Bardhaman railway station, West Bengal? pic.twitter.com/2evVGh3Q5I