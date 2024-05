Βραζιλία: Θηριώδεις πλημμύρες στα νότια της χώρας – Τουλάχιστον 29 νεκροί και 60 αγνοούμενοι

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βραζιλία, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν τη χώρα, προκαλώντας θηριώδεις πλημμύρες.

Τουλάχιστον είκοσι εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι εξήντα συνεχίζουν να αγνοούνται εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών και τις πλημμύρες που έπληξαν τη νότια Βραζιλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (2.5.2024) από τις τοπικές αρχές.

«Θρηνώ (…) όλες τις ζωές που χάθηκαν. Έχουμε καταγράψει 29 θανάτους μέχρι στιγμής και με βαθιά οδύνη πρέπει να πω ότι γνωρίζω πως θα έχουμε περισσότερους», τόνισε ο Εντουάρντου Λάιτε, ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού διαγγέλματός του.

Στη Βραζιλία καταγράφτηκαν κατά τόπους βροχοπτώσεις άνευ προηγουμένου και σε κάποιες περιοχές αναμένονται νέες κατακρημνίσεις τις επόμενες ημέρες, τόνισε.

Οι θάνατοι διαπιστώθηκαν σε τουλάχιστον επτά κοινότητες, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

The worst floods in South Brazil. The weather keeps getting more and more intense as predicted by the shifting of the poles and the decreasing of the Earth’s Magnetic Field.



Edgar Cayce called this in the 1920s, long before the ‘human-driven climate change’ or the ‘elite… pic.twitter.com/fU1W2hxCrp