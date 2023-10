Σοκάρει το βίντεο που έρχεται από την Ινδία και το οποίο έχει καταγράψει ένα λεωφορείο με αρκετούς επιβάτες να πέφτει με ταχύτητα σε ποτάμι.

Το περιστατικό συνέβη στην Ινδία στις 28 Σεπτεμβρίου και όπως φαίνεται από τα πλάνα ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πάνω σε στροφή, με αποτέλεσμα να πέσει στο ποτάμι. Στο λεωφορείο επέβαιναν 25 άτομα και μαζί με τον οδηγό έμειναν παγιδευμένοι στο εσωτερικό του μέχρι να έρθει βοήθεια.

Από την πτώση του λεωφορείου στο ποτάμι τραυματίστηκαν έξι επιβάτες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές το ατύχημα έγινε γιατί έσκασε ένα λάστιχο από το όχημα.

The bus falls into the river while moving and is captured in the camera, this accident happened in Khargone district, 25 passengers injured, the incident was captured in the camera of the rear bus.#RoadSafety #accident #roadaccident #india pic.twitter.com/KZqeZw8omN