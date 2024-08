Ινδία: Χιλιάδες γυναίκες διαδηλώνουν μετά τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής γιατρού

Κρατώντας κεριά, εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες πραγματοποίησαν πορείες και την Πέμπτη 15 Αυγούστου σε πόλεις σε ολόκληρη την Ινδία.

Χιλιάδες γυναίκες βγήκαν στους δρόμους της Ινδίας για να διαμαρτυρηθούν για τον βιασμό και τη δολοφονία μίας νεαρής γιατρού σε ένα νοσοκομείο.

Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει αγανάκτηση για την έλλειψη ασφάλειας για τις γυναίκες, παρά τους νέους σκληρούς νόμους της χώρας.

Μια 31χρονη εκπαιδευόμενη γιατρός βιάστηκε και δολοφονήθηκε μέσα σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Καλκούτα, όπου εργαζόταν στις 8 Αυγούστου, με το έγκλημα να πυροδοτεί κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα μεταξύ των γιατρών και να θυμίζει τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία μίας 23χρονης φοιτήτριας μέσα σε ένα λεωφορείο στο Νέο Δελχί το 2012.

«Έχουμε έρθει εδώ για να ζητήσουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι κι εγώ έχω μία κόρη. Φοβάμαι να τη στείλω οπουδήποτε…φοβάμαι να στείλω την κόρη μου να σπουδάσει», δήλωσε η Ρίνκι Γκος, που συμμετείχε στη διαδήλωση στην Καλκούτα. «Επομένως, βρίσκομαι εδώ σήμερα, διότι κάτι… πρέπει να γίνει, αυτή η αδικία πρέπει να σταματήσει».

Περίπου 40 διαδηλωτές εισέβαλαν στο εσωτερικό του νοσοκομείου όπου εκτυλίχθηκε η δολοφονία και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με τη ρίψη δακρυγόνων.

Reclaim The Night Protest: Protesters seek justice for Kolkata’s Abhaya on the eve of #IndependenceDay in Delhi, demand safety for women. Watch this ground report. #ReporterDiary | ( @tweets_amit ) pic.twitter.com/IneCwTbMxs

Η γιατρός είχε αποσυρθεί για να κοιμηθεί πάνω σε ένα κομμάτι μοκέτας, μέσα σε μία αίθουσα σεμιναρίων στο R G Kar Medical College, έπειτα από μια μαραθώνια βάρδια 36 ωρών, ελλείψει κοιτώνων ή δωματίων για τους γιατρούς, είπαν στο Reuters συνάδελφοί της.

Βρέθηκε νεκρή στις 8 Αυγούστου. Η αστυνομία είπε ότι βιάστηκε και δολοφονήθηκε και ένας εθελοντής της αστυνομίας συνελήφθη σε σχέση με το έγκλημα.

Πολλά νοσοκομεία σε πόλεις σε ολόκληρη την Ινδία ανέστειλαν όλες τις υπηρεσίες τους, εκτός των τμημάτων για τα έκτακτα περιστατικά νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, την ώρα που φοιτητές της ιατρικής πραγματοποίησαν καθιστικές διαμαρτυρίες απαιτώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Το θύμα βρέθηκε να αιμορραγεί από τα μάτια και το στόμα, ενώ έφερε τραύματα στα πόδια της, το στομάχι, τους αστραγάλους, το δεξί χέρι της, σύμφωνα με μια ιατρική πραγματογνωμοσύνη που διεξήχθη την 9η Αυγούστου και περιήλθε στη γνώση του Reuters.

This is same pattern of how mamatha with her tmc goons has been operating government in West Bengal for past few months now. Committing crime against women, beating up men/protesters who come for defence.



India is just now waking up.#JusticeForDoctor #JusticeForMoumita https://t.co/Q4Kn3akaFg