Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε καθολική εκκλησία στην πόλη Μακασάρ στο νησί Σουλαουέζι στην Ινδονησία.

Οι αρχές στην Ινδονησία θεωρούν πως πραγματοποιήθηκε από δυο δράστες ενώ η επίθεση έγινε την ώρα που ο κόσμος ήταν μέσα στην εκκλησία και ευτυχώς καθώς θα θρηνούσαμε πολλά θύματα. Νωρίτερα, η τοπική αστυνομία είχε πει ότι ο βομβιστής έδρασε μόνος του.

Οι αρχές ερευνούν από ποια ριζοσπαστικά δίκτυα προήλθαν οι βομβιστές και εάν η επίθεση συνδέεται με τις πρόσφατες συλλήψεις φερόμενων ως μαχητών, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ινδονησίας Άργκο Γιουγουόνο.

Ο πατέρας Γουιλέμους Τούλακ, ιερέας στον ναό, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης της Ινδονησίας ότι ο ύποπτος ως βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει στον ναό με μοτοσικλέτα αλλά τον σταμάτησε φρουρός ασφαλείας.

Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε ποιος μπορεί να ευθύνεται για την προφανή επίθεση ενώ δεν υπήρχε άμεση ανάληψη ευθύνης.

Η αστυνομία κατηγόρησε την τζιχαντιστική οργάνωση που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος Τζεμάα Ανσουράτ Ντάουλα (JAD) για επιθέσεις αυτοκτονίας το 2018 εναντίον εκκλησιών και ενός αστυνομικού τμήματος στην πόλη Σουραμπάγια, που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 30 ανθρώπους.

Ο Μπόι Ράφλι Αμάρ, επικεφαλής της εθνικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, χαρακτήρισε τη σημερινή επίθεση τρομοκρατική ενέργεια.

Ο Ντάνι Πομάντο, δήμαρχος του Μακασάρ, της μεγαλύτερης πόλης στο Σουλαουέζι, δήλωσε ότι η σημερινή έκρηξη θα μπορούσε να είχε προκαλέσει περισσότερα θύματα εάν είχε συμβεί στην κεντρική πύλη του ναού και όχι σε πλαϊνή είσοδο.

Το Μακασάρ, η μεγαλύτερη πόλη στο Σουλαουέζι, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της θρησκευτικής σύνθεσης της Ινδονησίας, της μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι ενώ υπάρχουν μια σημαντική μειονότητα χριστιανών και πιστοί άλλων θρησκειών.

«Όποιο κι αν ήταν το κίνητρο, αυτή η ενέργεια δεν δικαιολογείται από καμία θρησκεία γιατί δεν κάνει κακό μόνο σε έναν άνθρωπο αλλά και σε άλλους», δήλωσε ο Γιακούτ Τσολίλ Κοουμάς, υπουργός θρησκευτικών υποθέσεων της Ινδονησίας σε ανακοίνωση.

