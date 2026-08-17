Κόσμος

Ινδονησία: 68 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ – Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Οι σεισμοπαθείς δηλώνουν ότι δεν έχουν ούτε τρόφιμα, ούτε πόσιμο νερό, ούτε φάρμακα
Σεισμός στην Ινδονησία
(AP Photo/Firdia Lisnawati)
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Δύσκολες ώρες περνούν οι κάτοικοι στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας με τον σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ να έχει αφήσει πίσω του μέχρι στιγμής 68 νεκρούς.

Περίπου 13.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τον σεισμό στην Ινδονησία. Κάποιοι διότι αυτά είτε έχουν καταρρεύσει είτε είναι μη κατοικήσιμα λόγω των ζημιών και άλλοι από τον φόβο των χιλιάδων μετασεισμών που εξακολουθούν να συγκλονίζουν την περιοχή.

Την ώρα που η κυβέρνηση στην Ινδονησία έχει ανακοινώσει την αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, οι σεισμοπαθείς επιτόπου δηλώνουν ότι δεν έχουν ούτε τρόφιμα, ούτε πόσιμο νερό, ούτε φάρμακα.

Στην πληγείσα περιοχή συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια, αν και δεν έχει δηλωθεί κανένας επιπλέον αγνοούμενος. Δεκάδες δημόσια κτίρια, σχολεία, κέντρα υγείας και διοικητικά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε προετοιμασίες για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Η ζώνη είναι μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας αφού βρίσκεται στο «ανάστροφο ρήγμα ώθησης του οπίσθιου τόξου του Φλόρες», ένα εκτεταμένο σύστημα ρηγμάτων στα βόρεια του αρχιπελάγους της Ινδονησίας που δημιουργήθηκε λόγω της πίεσης των τεκτονικών πλακών που συγκλίνουν στην περιοχή.

Η ίδια περιοχή επλήγη το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Το 2004, σεισμός μεγέθους 9,1 βαθμών σημειώθηκε ανοικτά της Σουμάτρας προκαλώντας τεράστιο τσουνάμι που σκότωσε 170.000 ανθρώπους στην Ινδονησία και περί τους 50.000 στις γειτονικές χώρες.

Μέχρι σήμερα, είναι μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί στην Ιστορία.

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