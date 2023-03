Το ηφαίστειο Μεράπι στην Ινδονησία εξερράγη το Σάββατο (11.3.2023) και οι καπνοί του φτάνουν έως και τα 7 χιλιόμετρα ύψους, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας ενώ οι εικόνες που κυκλοφόρησαν είναι εντυπωσιακές.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στην ειδική περιοχή Γιογκιοκάρτα της Ινδονησίας, εξερράγη γύρω στις 12:00 το μεσημέρι

(τοπική ώρα, 05:00 GMT, 07:00 ώρα Ελλάδας) και εκτόξευσε ένα καυτό σύννεφο στον αέρα ενώ η λάβα ρέει μέχρι και 1,5 χιλιόμετρο μακριά, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τοπικές Αρχές.

Οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας έχουν προειδοποιηθεί να σταματήσουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες στις επικίνδυνες ζώνες, που κυμαίνονται σε ακτίνα από 3 έως 7 χιλιόμετρα μακριά από τον κρατήρα του ηφαιστείου, ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Ινδονησίας.

Το ηφαίστειο Μεράπι έχει ύψος 2.963 μέτρα και είναι από τα πιο ενεργά της Ινδονησίας. Λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας που εμφάνιζε, βρισκόταν στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού της χώρας. Ωστόσο, για την ώρα δεν έχει χρειαστεί η εκκένωση των κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

