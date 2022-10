Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την ποδοσφαιρική τραγωδία με τουλάχιστον 125 νεκρούς στην Ινδονησία.

Ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας Arema FC, της Ινδονησίας, περιγράφοντας τα όσα έγιναν μέσα στο στάδιο είπε ότι οπαδοί ξεψυχούσαν στα χέρια των ποδοσφαιριστών και ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι και 32 παιδιά.

Ο Χαβιέ Ρόκα δήλωσε ψυχολογικά διαλυμένος από όσα έγιναν στον αγώνα το περασμένο Σάββατο στην Ιάβα. Το νεότερο θύμα είναι μόλις τριών ετών. Τα παιδιά που πέθαναν είναι από 3 έως 17 ετών.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα εναντίον 18 αστυνομικών μετά την ρίψη δακρυγόνων στο γήπεδο όταν έληξε ο αγώνας.

Πάνω από 320 είναι οι τραυματίες και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες οι αστυνομικοί έριχναν τα δακρυγόνα κατά ριπάς.

BREAKING: Over 100 people were killed and 200 injured in a riot at a football stadium in Malang Indonesia, authorities said. #news #BreakingNews #Newsnight #NewsUpdate #NewsBreak #soccer #Indonesia #malang#AremavsPersebaya#arema #Kanjuruhan #bonekjancok #football pic.twitter.com/SXhCPfTId9