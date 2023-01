Σεισμός 6,2 βαθμών Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας (16.01.2023) στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ακτών της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας.

Το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), εντοπίστηκε 48 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πόλης Σίνγκιλ, στην επαρχία Ατσέχ, και το εστιακό βάθος ήταν 37 χιλιόμετρα. Από την πλευρά του, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) υπολόγισε ότι ο σεισμός είχε ισχύ 6 βαθμών και ότι έγινε σε εστιακό βάθος 80 χιλιομέτρων.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB) ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές. «Ο σεισμός προκάλεσε πανικό. Έγινε αισθητός για 3 ως 10 δευτερόλεπτα σε τέσσερις περιφέρειες της Ατσέχ και στην επαρχία της Βόρειας Σουμάτρας», ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της BNPB, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η υπηρεσία.

Ο σεισμός έγινε περί τις 06:30 (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας).

Δείτε βίντεο:

JUST IN: Powerful 6.2-magnitude earthquake strikes off the coast of Sumatra, Indonesia. pic.twitter.com/KxWbJ3kD0r