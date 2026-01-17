Κόσμος

Ινδονησία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες, έρευνες σε εξέλιξη

Το αεροπλάνο είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.
Οι αρχές της Ινδονησίας διεξάγουν σήμερα (17/1/2026) τοπική ώρα έρευνες για το εντοπισμό ενός μικρού αεροπλάνου με 11 επιβαίνοντες, με το οποίο έχασαν επαφή ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσαν υπεύθυνοι των ομάδων διάσωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το αεροπλάνο, ιδιοκτησίας της αεροπορικής εταιρείας Indonesia Air Transport, είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, αφού απογειώθηκε από το Γιογκιακάρτα, στη νήσο Ιάβα της Ινδονησίας, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.

Η επαφή χάθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα (08.00 ώρα Ελλάδας).

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, δήλωσε πως ομάδες έχουν αναπτυχθεί σε μια ορεινή ζώνη της περιοχής Μάρος, σε απόσταση περίπου 42 χιλιομέτρων από την επαρχιακή πρωτεύουσα Μακασάρ, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους.

Στις έρευνες στο έδαφος και από αέρος συμμετέχουν η πολεμική αεροπορία, η αστυνομία και εθελοντές, συμπληρώνεται.

Ο Αντί Σουλτάν, ο διευθυντης επιχειρήσεων της υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Μακασάρ, διευκρίνισε, από την πλευρά του, ότι ένα ελικόπτερο και ντρόουν έχουν σταλεί στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν το αεροσκάφος.

