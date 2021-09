Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τις πλημμύρες στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Αϊντα με τα θύματα να έχουν φτάσει τα εννέα, ενώ οι κυβερνήτες των δύο πολιτειών κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Άιντα στη Νέα Υόρκη και το Νιού Τζέρσεϊ, με τους κυβερνήτες των δύο πολιτειών να κηρύσσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Κηρύσσω κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσω τους Νεοϋορκέζους που έχουν πληγεί από την αποψινή καταιγίδα», έγραψε στο Twitter η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο χαρακτήρισε τις πλημμύρες και τη χθεσινοβραδινή κακοκαιρία «ιστορικό καιρικό φαινόμενο».

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε για πρώτη φορά χθες, Τετάρτη, έκτακτη προειδοποίηση για ξαφνικές πλημμύρες στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στις ξαφνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στην πόλη Πάσεϊκ του Νιού Τζέρσεϊ, δήλωσε στο CNN ο δήμαρχος Έκτορ Λόρα.

Το NBC της Νέας Υόρκης μετέδωσε πως άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Νιού Τζέρσεϊ και επτά στην πόλη της Νέας Υόρκης, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο αγόρι. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στα υπόγεια των σπιτιών τους την ώρα που η καταιγίδα προκαλούσε πλημμύρες σε όλη την πόλη.

Ο Λόρα δήλωσε πως το πτώμα ενός άνδρα ηλικίας μεταξύ 70 και 80 ετών ανασύρθηκε από τα νερά των πλημμυρών. Το όχημα, στο οποίο επέβαινε ο άνδρας, παρασύρθηκε από το νερό και οι πυροσβέστες παρασύρθηκαν κάτω από το όχημα με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να φτάσουν σ’ αυτόν, μετέδωσε το CNN.

Breaking: Major flooding in the Park Slope area of Brooklyn, New York, as the remnants of tropical storm Ida affects the area. pic.twitter.com/1GcYKP2G99

Αργά χθες, Τετάρτη, διακόπηκε η λειτουργία σχεδόν όλων των γραμμών του υπόγειου σιδηροδρόμου της Νέας Υόρκης, είχε μεταδώσει νωρίτερα το CNN, καθώς ο εξασθενημένος πλέον κυκλώνας Άιντα έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις και την απειλή ξαφνικών πλημμυρών και ανεμοστροβίλων.

Λόγω της κακοκαιρίας, στους δρόμους της Νέας Υόρκης επιτρεπόταν να κυκλοφορούν μέχρι σήμερα στις 5 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) μόνο οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης μέσω του Twitter.

Νωρίτερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του κυκλώνα Άιντα είχε κηρύξει και ο κυβερνήτης του Νιού Τζέρσεϊ Φιλ Μέρφι.

Τα περισσότερα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο Νιού Τζέρσεϊ ανεστάλησαν λόγω της κακοκαιρίας.

Το αεροδρόμιο Newark Liberty του Νιού Τζέρσεϊ ανακοίνωσε μέσω του Twitter πως πλήττεται από «σοβαρές πλημμύρες». Πρόσθεσε πως μερικές πτήσεις επαναλήφθηκαν κοντά στα μεσάνυχτα, αφού είχαν διακοπεί όλες αργά χθες, Τετάρτη.

Flooding and torrential rain pound the Northeast U.S. as remnants of Hurricane Ida travel up the coast.

The @NWS has issued a Flash Flood Emergency for New York City and Northeast New Jersey https://t.co/dy5g7trvuF #HurricaneIda pic.twitter.com/OQuh5SZDJY