Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines ανέστειλε τις πτήσεις της προς τις ΗΠΑ σήμερα λόγω «τεχνικών προβλημάτων», γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση.

«Αναγκαστήκαμε να καθηλώσουμε αεροσκάφη και να αναστείλουμε πτήσεις λόγω προβλημάτων και αναμένεται να ξαναξεκινήσουμε τις πτήσεις το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε η εταιρεία στον λογαριασμό της στο Twitter ως απάντηση στην ανάρτηση ενός επιβάτη που αντιμετώπιζε πρόβλημα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της εταιρείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το τελευταίο tweet της εταιρείας, οι πτήσεις της ξεκίνησαν πάλι.

We’ve resumed operations this morning following a pause in service. Please visit https://t.co/64eTbzR9ph to check your flight status and explore self-service options as we work to restore operations and accommodate disrupted Customers as quickly as possible. pic.twitter.com/xGLJLsbiQV

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με ανάρτησή της στο twitter, από την πλευρά της ανακοίνωσε πως η Southwest Airlines ζήτησε την αναστολή της αναχώρησης πτήσεων αεροσκαφών της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πιο πρόσφατο tweet, η υπηρεσία ενημερώνει ότι η παύση λειτουργίας «έχει αρθεί και οι υπηρεσίες της εταιρείας λειτουργούν ξανά».



This morning @SouthwestAir experienced a technical issue with one of their internal systems.



At the airline’s request, the FAA paused Southwest’s departures as they resolved the issue.



The pause has been lifted and their service has resumed.