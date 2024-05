ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος «ισοπέδωσε» μια μικρή πόλη κοντά στην Αϊόβα – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από την πόλη Γκρίνφιλντ στην Αϊόβα των ΗΠΑ, καθώς ισχυρός ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε ολόκληρη περιοχή προκαλώντας το θάνατο ανθρώπων και αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 12 τραυματίες, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Εικόνες από την πόλη Γκρίνφιλντ της Αϊόβα δείχνουν πλήρη καταστροφή στην πορεία που ακολούθησε ο ανεμοστρόβιλος, με εντελώς κατεστραμμένα σπίτια, συντρίμμια παντού και μεγάλες ανεμογεννήτριες να κείτονται στο έδαφος.

«Αυτός ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της πόλης», είπε ο λοχίας Άλεξ Ντίνκλα, εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας της Αϊόβα, στη διάρκεια βραδινής συνέντευξης Τύπου στο Γκρίνφιλντ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροί απ’ αυτό τον ανεμοστρόβιλο».

HORRENDOUS DAMAGE from a Tornado that hit the town of Greenfield, Iowa‼️

This is one of the most insane tornado seasons I can remember ‼️ 🌪️🌪️🌪️ https://t.co/U0aLPmFstO