Τουλάχιστον 1 νεκρός και δεκάδες σπίτια με σοβαρές ζημιές είναι ο απολογισμός του ανεμοστρόβιλου και των καταιγίδων που «χτύπησαν» χθες Κυριακή (25.6.2023) τις μεσοδυτικές και τις νότιες Πολιτείες των ΗΠΑ, ανέφεραν σήμερα οι Αρχές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως πολλοί ανεμοστρόβιλοι αναφέρθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην κεντρική Ιντιάνα των ΗΠΑ, εκεί όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Τον θάνατό του επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην κομητεία Μάρτιν.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων, Κάμερον Γουλφ, δήλωσε πως ο σύντροφος του θύματος τραυματίστηκε και διακομίστηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο. Το ζευγάρι ζούσε σε μια διώροφη ξύλινη κατοικία, η οποία καταστράφηκε από τις καταιγίδες.

«Οι ζημιές είναι εκτεταμένες», δήλωσε ο Γουλφ σε συνέντευξή του στο PBS. Οι περισσότερες από τις ζημιές καταγράφονται στην ύπαιθρο, ενώ οι πόλεις επλήγησαν λιγότερο από τις καταιγίδες και τους ανεμοστρόβιλους, πρόσθεσε.

Social media video captured a tornado ripping through the city of Greenwood in Johnson County, Indiana, hurling debris into the air pic.twitter.com/twnwR69EQ6