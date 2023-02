Ένα απίστευτο ατύχημα έγινε στις ΗΠΑ όταν αεροπλάνο της American Airlines συγκρούστηκε με λεωφορείο μέσα στο αεροδρόμιο του Λος Αντζελες. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι πέντε άτομα τραυματίστηκαν στο ατύχημα.

Όλα έγιναν σήμερα (11.2.2023) όταν ένα αεροπλάνο Airbus A321 της American Airlines που δεν μετέφερε επιβάτες και ρυμουλκούνταν από βαρύ όχημα, προσέκρουσε πάνω σε λεωφορείο μέσα στο αεροδρόμιο της πόλης των ΗΠΑ.

Το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες μεταξύ των τερματικών σταθμών, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση έσπευσαν στο σημείο οι ιατρικοί υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου των ΗΠΑ για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και περιέθαλψαν πέντε άτομα, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, που τόνισε ότι η σύγκρουση έγινε με χαμηλή ταχύτητα. Στο σημείο έσπευσε και δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Πιο σοβαρά φαίνεται να τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος που ρυμουλκούσε το αεροπλάνο της American Airlines. Η ζωή του πάντως, δεν φάνηκε να διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

Los Angeles International Airport collision between plane and bus leaves at least 5 injured The Los Angeles Fire Department responded to a call at LAX around 10 p.m. Friday https://t.co/sHkyHkM0jN

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, εκτός από έναν, ο οποίος δεν είχε χτυπήσει σοβαρά και αποφάσισε να φύγει για το σπίτι του, αρνούμενος να πάει για εξετάσεις.

A jet being towed tonight from a gate to a parking area made contact with a shuttle bus, resulting in injuries to about 5 people. We thank our partners @LAFD for quickly responding and treating passengers from the bus. Other LAX operations remain normal.