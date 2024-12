ΗΠΑ: Δασκάλα καταδικάστηκε σε 25 χρόνια για τον βιασμό 12χρονου από τον οποίο έμεινε έγκυος

Μια πρώην δασκάλα από το Τενεσί των ΗΠΑ, η οποία βίασε ένα 12χρονο αγόρι μέσα στο σπίτι της και έμεινε έγκυος, καταδικάστηκε την Παρασκευή (20.12.2024) σε 25 χρόνια φυλάκισης για τα αποτρόπαια σεξουαλικά της εγκλήματα, ενώ μία από τις οικογένειες του θύματός της είπε να «καεί στην κόλαση».

Η 38χρονη Alissa McCommon, δασκάλα της τετάρτης τάξης στην κομητεία του Τενεσί των ΗΠΑ,Tipton , δήλωσε ένοχη για μια σειρά από σεξουαλικά εγκλήματα που αφορούσαν πέντε από τα 21 πιθανά θύματά της.

Η McCommon, δήλωσε ένοχη για τον βιασμό παιδιού, βιασμό ανηλίκου, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και προσέγγιση ανηλίκων.

Η McCommon καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης, χωρίς τη δυνατότητα αναστολής. Στο πλαίσιο της ποινής της, η McCommon θα πρέπει να εγγραφεί ως σεξουαλικός παραβάτης και να υποβληθεί σε ισόβια κοινοτική επιτήρηση. Της απαγορεύεται επίσης να έρχεται σε επαφή με τα θύματά της και το νεογέννητο παιδί της, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό την επιμέλεια της γιαγιάς του παιδιού.

