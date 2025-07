ΗΠΑ: Μαχητικό F-16 αναχαίτισε αεροσκάφος που παραβίασε τον εναέριο χώρο του γηπέδου γκολφ του Τραμπ

Μαχητικό F-16 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχαίτισε χθες Σάββατο (05.07.2025) ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που παραβίασε «προσωρινά απαγορευμένη ζώνη» πάνω από το γήπεδο γκολφ του, Ντόναλντ Τραμπ, στο Μπέντμπινστερ του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD), το περιστατικό συνέβη στις 14:39 (τοπική ώρα, 21:39 στην Ελλάδα) και ήταν η τέταρτη καταγεγραμμένη παραβίαση στον εναέριο χώρο του γηπέδου γκολφ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο. Εκπρόσωπος της NORAD επιβεβαίωσε την εμπλοκή μαχητικού αεροσκάφους F-16.

Το μαχητικό F-16 επιχείρησε έναν επικίνδυνο ελιγμό για να βρεθεί ξαφνικά μπροστά από το ιδιωτικό αεροσκάφος, υποχρεώνοντας τον πιλότο του να συμμορφωθεί αμέσως και να απομακρυνθεί εσπευσμένα από την «απαγορευμένη ζώνη», όπως κι έγινε.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε το συμβάν.

Η NORAD αντέδρασε γρήγορα, χρησιμοποιώντας το πολυεπίπεδο αμυντικό της σύστημα από ραντάρ, δορυφόρους και μαχητικά αεροσκάφη που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τον ουρανό των ΗΠΑ και του Καναδά.

Ο εναέριος χώρος πάνω από το Μπέντμινστερ είναι αποκλεισμένος κάθε φορά που ο Τραμπ βρίσκεται στην πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ περνάει το Σαββατοκύριακο των διακοπών του στο Νιου Τζέρσεϊ.

Attention all pilots: If you’re flying anywhere near Bedminster, NJ, you’d better check NOTAMs 1353, 1358, 2246 and 2247. These TFRs are in place for a reason. No excuses! Stay sharp, stay legal, and stay out of restricted airspace.https://t.co/uIir745UjA…@NORADCommand