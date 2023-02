Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη εξωγήινης δραστηριότητας που να σχετίζεται με τις πρόσφατες καταρρίψεις αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων στον εναέριο χώρο της Βόρειας Αμερικής.

«Ξέρω ότι τέθηκαν ερωτήματα και υπήρξαν ανησυχίες για αυτό αλλά δεν υπήρξε καμία ένδειξη εξωγήινων ή εξωγήινης δραστηριότητας» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

«Λατρεύω την ταινία “Ε.Τ. ο Εξωγήινος”, αλλά ας μείνουμε εκεί» είπε, αστειευόμενη μεταξύ άλλων, η Καρίν Ζαν-Πιέρ.

Την Κυριακή, ένας Αμερικανός στρατηγός είπε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ακόμη την πιθανότητα εξωγήινων ή οποιασδήποτε άλλης εξήγησης για τα μπαλόνια αυτά.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, από την πλευρά του, είπε επίσης ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι Αμερικανοί για εξωγήινους, αναφορικά με αυτά τα ιπτάμενα αντικείμενα.

Ο Τζον Κίρμπι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη καταφέρει να αναγνωρίσει τι είδους ήταν τα αντικείμενα αυτά αλλά υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν διαπιστώσει πως η Κίνα διαθέτει ένα πρόγραμμα συλλογής πληροφοριών με αερόπλοια. Αν και το πρόγραμμα αυτό έχει αποφέρει «περιορισμένες πρόσθετες πληροφορίες» στο Πεκίνο, εάν η Κίνα εξελίξει αυτήν την τεχνολογία, θα μπορούσε να καταστεί πιο πολύτιμη για αυτήν, πρόσθεσε.

Ο Κίρμπι είπε επίσης ότι η στενότερη παρακολούθηση του εναέριου χώρου των ΗΠΑ ενδεχομένως να εξηγεί εν μέρει την αύξηση του αριθμού των αντικειμένων που εντοπίστηκαν. Τα αντικείμενα αυτά δεν θεωρήθηκε ότι συνιστούσαν κίνδυνο για τους ανθρώπους στο έδαφος αλλά καταρρίφθηκαν για προληπτικούς λόγους. Δεν υπήρχε επίσης καμία ένδειξη ότι διέθεταν ικανότητα ελιγμών ή πρόωσης.

