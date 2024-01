Η μητέρα εφήβου, ο οποίος είχε σκοτώσει τέσσερις συμμαθητές του σε σχολείο του Μίσιγκαν των ΗΠΑ, δικάζεται για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας. Ο γιος της, διέπραξε τη μαζική δολοφονία το 2021, με ένα όπλο που του είχαν δώσει οι γονείς του ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Μία σπάνια δίκη μητέρας, σε βάρος της οποίας εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες για συνέργεια σε μαζικούς φόνους που πραγματοποίησε ο γιος της, άρχισε την Τρίτη 23 Ιανουαρίου στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι πρόκειται να αρχίσουν την εξέταση υποψήφιων ενόρκων στη δίκη της Τζένιφερ Κράμπλεϊ για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας. Ο γιος της, ο τότε 15χρονος Ίθαν, σκότωσε το 2021 τέσσερις συμμαθητές του στο σχολείο Oxford High School με ένα όπλο που του είχαν δώσει οι γονείς του ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Ο Ίθαν Κράμπλεϊ παραδέχθηκε την ενοχή του το 2022 για 24 κατηγορίες, περιλαμβανομένων τεσσάρων για φόνο, και τον περασμένο μήνα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Η Τζένιφερ Κράμπλεϊ και ο σύζυγός της Τζέιμς Κράμπλεϊ δικάζονται χωριστά αφού απαγγέλθηκαν σε βάρος τους, στα τέλη του 2021, κατηγορίες για τέσσερις ανθρωποκτονίες εξ αμελείας. Από τότε παραμένουν στη φυλακή. Η δίκη του Τζέιμς Κράμπλεϊ αρχίζει στις 5 Μαρτίου.

Όταν είχαν ανακοινωθεί οι κατηγορίες, οι εισαγγελείς είχαν πει πως η αποτυχία των Κράμπλεϊ τόσο να ασφαλίσουν το όπλο μέσα στο σπίτι τους, όσο και να ανταποκριθούν σε προειδοποιήσεις ότι ο γιος τους, ο Ίθαν, ήταν βίαιος και διαταραγμένος, δικαιολογούν την απαγγελία κατηγοριών εναντίον τους.

Συνήγοροι υπεράσπισης έχουν δηλώσει στα δικαστικά έγγραφα πως οι Κράμπλεϊ δεν είχαν κανένα τρόπο για να γνωρίζουν ότι ο γιος τους επρόκειτο να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν δηλώσει ότι η δίκη των γονέων, η οποία φαίνεται ότι είναι η πρώτη του είδους, ανοίγει νέους νομικούς ορίζοντες.

Ο Τζος Χόρβιτς, συνδιευθυντής του Κέντρου Τζονς Χόπκινς Λύσεων για τη Βία με Πυροβόλα Όπλα (Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions) δήλωσε πως οι γονείς μαθητών που ανοίγουν πυρ σε σχολεία συχνά δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη επειδή υπάρχει το αίσθημα πως «έχουν περάσει αρκετά» ή λόγω της χαλαρής εφαρμογής νόμων που προβλέπουν την ασφαλή φύλαξη των πυροβόλων όπλων.

