Ο κόσμος στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να… κουράζεται και να αλλάζει γνώμη με την απόφαση της κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν να δώσει γη και ύδωρ στην Ουκρανία και να την στηρίξει με κάθε μέσο στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Όπως φαίνεται σε δημοσκόπηση του Reuters, οι πολίτες στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να αλλάζουν γνώμη για την στήριξη του Τζο Μπάιντεν και της κυβέρνησής του προς την Ουκρανία και την συνεχή παροχή βοήθειας μέσω εκατομμυρίων δολαρίων και πανάκριβων όπλων για να αντιμετωπίσει το Κίεβο την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση μόλις το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ υποστηρίζει πλέον την παροχή αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία στον πόλεμο με την Ρωσία. Το ποσοστό αυτό μπορεί να φαίνεται μεγάλο, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Το ποσοστό αυτό δείχνει ότι οι Αμερικανοί έχουν αρχίσει να αλλάζουν δραματικά στάση τους τελευταίους μήνες στο όλο θέμα. Για παράδειγμα τον Απρίλιο του 2022 σε αντίστοιχη έρευνα το 73% του αμερικανικού λαού ήταν υπέρ της συνεχής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Και μάλιστα η πτώση ήρθε λίγο μετά την επίσκεψη που είχε κάνει ο Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα.

On Presidents’ Day, @POTUS’ visit to Kyiv is a reminder of the power of our presidency and how, when used responsibly, it can lift people up & be a beacon for freedom & democracy around the world.



I’m proud of President Biden’s leadership & I join him in standing with Ukraine. pic.twitter.com/wWn5VvNh1W