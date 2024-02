ΗΠΑ: Δύο νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα

Τραγωδία σημειώθηκε στις ΗΠΑ με δυο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουσή του με διερχόμενο όχημα.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανέφερε ότι ένα αεροσκάφος Bombardier Challenger 600 με πέντε επιβαίνοντες συνετρίβη γύρω στις 15:15 (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο I-75 στη Φλόριντα.

Δύο λεπτά πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Νέιπλς, ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ανέφερε ότι «έχασε και τους δύο κινητήρες» και θα επιχειρούσε «αναγκαστική προσγείωση» αφού δεν μπορούσε να φτάσει στον προορισμό του.

Ο Ρόμπιν Κινγκ, εκπρόσωπος του αεροδρομίου, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι επέζησαν τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

Another plane crash, this time on I-75 in Naples, Florida.



The private plane hit a vehicle while trying to land on the highway.



What is going on? DEI again? FAA?pic.twitter.com/Z4h5Tm9qd7