Ένα στρατιωτικό, εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε μια συνοικία της πόλης Λέικ Γουορθ, στο Τέξας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε σπίτια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους νοσηλεύονται, αφού χρησιμοποίησαν επιτυχώς το κάθισμα εκτίναξης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής του Λέικ Γουορθ, Ράιαν Άρθουρ. Το Λέικ Γουόρθ βρίσκεται στη μητροπολιτική περιοχή του Φορτ Γουόρθ, στο βόρειο Τέξας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αλεξίπτωτο ενός από τους πιλότους μπλέχτηκε σε γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές, αλλά δεν τραυματίστηκε κανείς από τους ενοίκους τους.

