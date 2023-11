Ένα «συμβάν» – πιθανότατα έκρηξη – προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη Rainbow Bridge στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, η οποία συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά και έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μετά από εντολή των Αρχών.

Στην έκρηξη πιθανότατα εμπλέκεται ένα όχημα που κινείτο πάνω στη γέφυρα στους Καταρράκτες του Νιαγάρα από τη μεριά των ΗΠΑ προς τον Καναδά, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών.

Το γραφείο του δημάρχου της περιοχής ανακοίνωσε ότι η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας και ότι στο σημείο έχουν σπεύσει στελέχη των ομοσπονδιακών Αρχών των ΗΠΑ για να ερευνήσουν την υπόθεση, η οποία αφορά μια έκρηξη στη γέφυρα, σύμφωνα με το FBI.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν στα social media, φαίνεται καπνός και ζημιές στο συνοριακό σημείο ελέγχου από τη μεριά των ΗΠΑ και ότι στο σημείο έχουν σπεύσει ένα όχημα της πυροσβεστικής και πολλά περιπολικά.

🚨Big Explosion Just Occured at Niagara Falls On US-Canada Border At Rainbow Bridge



ALL FOUR international border crossings between the United States and Canada in Western New York are now closed.



Apparently, a vehicle containing an unknown number of people and contents… pic.twitter.com/CDKK9t0Hc5