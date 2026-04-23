Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα – Δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Έξω από το mall, οπλισμένοι αστυνομικοί συνόδευσαν οικογένειες στα αυτοκίνητά τους. Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο δράστης ή οι δράστες βρίσκονται ακόμα στην περιοχή
Λουιζιάνα

Έξι άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μαζικών πυροβολισμών κοντά σε χώρο εστίασης του εμπορικού κέντρου της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, την Πέμπτη (23.04.2026).

Η αστυνομία του Μπατόν Ρουζ επιβεβαιώνει ότι δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και πολλά άλλα τραυματίστηκαν μετά από τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο της Λουιζιάνα. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανέφερε ότι στο περιστατικό χρησιμοποιήθηκαν «ένα ή περισσότερα όπλα».

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα δήλωσε στο X ότι είχε ενημερωθεί για την κατάσταση. Μια υπάλληλος του WBRZ στο εμπορικό κέντρο είπε ότι αυτή και άλλοι παρευρισκόμενοι οδηγήθηκαν μαζί με τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου και μεταφέρθηκαν σε χώρο συγκέντρωσης, εν αναμονή της καταμέτρησης των πελατών.

Έξω, οπλισμένοι αστυνομικοί συνόδευσαν οικογένειες στα αυτοκίνητά τους. Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο δράστης ή οι δράστες βρίσκονται ακόμα στην περιοχή.

Όλες οι είσοδοι του εμπορικού κέντρου έχουν κλείσει. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης βοηθοί του σερίφη της κομητείας East Baton Rouge και αστυνομικοί της Πολιτειακής Αστυνομίας.

Δεν είναι γνωστό αν ο δράστης ή οι δράστες έχουν συλληφθεί ή ποια ήταν τα κίνητρα της επίθεσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
132
127
98
98
Newsit logo
Newsit logo