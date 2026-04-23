ΗΠΑ: Έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα – Δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Έξι άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μαζικών πυροβολισμών κοντά σε χώρο εστίασης του εμπορικού κέντρου της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, την Πέμπτη (23.04.2026).

Η αστυνομία του Μπατόν Ρουζ επιβεβαιώνει ότι δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και πολλά άλλα τραυματίστηκαν μετά από τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο της Λουιζιάνα. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανέφερε ότι στο περιστατικό χρησιμοποιήθηκαν «ένα ή περισσότερα όπλα».

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα δήλωσε στο X ότι είχε ενημερωθεί για την κατάσταση. Μια υπάλληλος του WBRZ στο εμπορικό κέντρο είπε ότι αυτή και άλλοι παρευρισκόμενοι οδηγήθηκαν μαζί με τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου και μεταφέρθηκαν σε χώρο συγκέντρωσης, εν αναμονή της καταμέτρησης των πελατών.

I am aware of the active shooter scene at the Mall of Louisiana. I am in coordination with law enforcement and we will update as we know more. Please avoid the area.



Sharon and I are praying for those affected and are grateful for a quick response by our law enforcement… — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) April 23, 2026

Έξω, οπλισμένοι αστυνομικοί συνόδευσαν οικογένειες στα αυτοκίνητά τους. Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο δράστης ή οι δράστες βρίσκονται ακόμα στην περιοχή.

Mall of Louisiana has been evacuated after active shooting incident; six casualties have been reported. Police are searching for the suspect, and further details are awaited. https://t.co/9i34QSnNBP pic.twitter.com/5nmFRAakaw — OSINT Spectator (@osintspectator) April 23, 2026

Όλες οι είσοδοι του εμπορικού κέντρου έχουν κλείσει. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης βοηθοί του σερίφη της κομητείας East Baton Rouge και αστυνομικοί της Πολιτειακής Αστυνομίας.

Δεν είναι γνωστό αν ο δράστης ή οι δράστες έχουν συλληφθεί ή ποια ήταν τα κίνητρα της επίθεσης.