Λένε πως ο σκύλος είναι ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου και ο Finney, ένα λευκό Jack Russell, το απέδειξε περίτρανα αυτό, καθώς έμεινε επί 2,5 μήνες δίπλα στη σορό του 71χρονου αφεντικού του που είχε χαθεί σε ορεινή περιοχή στο Κολοράντο των ΗΠΑ.

Ο 71χρονος Rich Moore είχε ξεκινήσει στις 19 Αυγούστου 2023 για μια πεζοπορία στην περιοχή Blackhead Peak, που βρίσκεται στα βουνά San Juan του νοτιοδυτικού Κολοράντο στις ΗΠΑ. Μαζί του ήταν και ο σκύλος του.

Ο ηλικιωμένος άνδρας όμως, χάθηκε, δεν έδινε σημεία ζωής και η οικογένειά του ειδοποίησε τις αρχές. Οι έρευνες που έγιναν αποδείχτηκαν αρχικά άκαρπες. Στις 30 Οκτωβρίου, όμως, αποδείχτηκε ότι η εξαφάνιση αυτή είχε τραγικό φινάλε, καθώς η σορός του 71χρονου εντοπίστηκε στην ορεινή περιοχή του Κολοράντο στις ΗΠΑ.

Την επομένη της ανεύρεσης του σορού του άτυχου άνδρα στα βουνά της Πολιτείας των ΗΠΑ, μέλη του γραφείου του σερίφη της κομητείας Archuleta και της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, πέταξαν στην περιοχή για να ανασύρουν το πτώμα του 71χρονου από το σημείο.

Εκεί ανακάλυψαν και τον πιστό σκύλο του Rich Moore. Ο Finney εντοπίστηκε ζωντανός. Είχε μείνει όλο αυτό το διάστημα στη περιοχή δίπλα στη σορό του αφεντικού του.

