Έρευνα ξεκίνησε στις ΗΠΑ για το θάνατο ενός μαύρου εφήβου, τον οποίο πυροβόλησε αστυνομικός τον Μάρτιο στην Ουάσινγκτον.

Ο 17χρονος Νταλανέο Μάρτιν κοιμόταν στη θέση του οδηγού μέσα σε ένα κλεμμένο παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην Ουάσινγκτον στις 18 Μαρτίου, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο.

Εικόνες από τις κάμερες που είχαν οι αστυνομικοί, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη (04.04.2023), τους δείχνουν να πλησιάζουν το αυτοκίνητο για να βγάλουν από μέσα τον οδηγό. Ένας μέλος της αστυνομίας Πάρκων πήδηξε στο πίσω κάθισμα και φώναξε: «Αστυνομία, μην κινείσαι. Μην κινείσαι. Μην κινείσαι». Ο οδηγός ξεκίνησε το αυτοκίνητο και έφυγε με τον αστυνομικό να βρίσκεται στο πίσω κάθισμα.

«Σταμάτα, άσε με να βγω. Άσε με να φύγω», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός. «Σταμάτα, σταμάτα αλλιώς θα πυροβολήσω». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται πυροβολισμοί.

Ο 17χρονος σκοτώθηκε επί τόπου και ένα όπλο εντοπίστηκε μέσα στο όχημα. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κοντινό σπίτι και ο αστυνομικός βγήκε από αυτό σώος.

Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν τους αστυνομικούς να συζητούν για το πώς να συλλάβουν τον έφηβο, ο οποίος έχει αποκοιμηθεί με αναμμένη τη μηχανή. Συζητούν αν θα πρέπει να κόψουν το πλαστικό που καλύπτει το ένα παράθυρο και να του βάλουν χειροπέδες προτού φύγει με το αυτοκίνητο.

