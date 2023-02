Ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε μια ομάδα ποδηλατών κοντά στο Φοίνιξ της Αριζόνα των ΗΠΑ με τραγικό απολογισμό δυο νεκροί και 11 τραυματίες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αστυνομίας ο οδηγός του φορτηγού παρέμεινε στον τόπο του δυστυχήματος στην Αριζόνα και συνεργάστηκε με τις Αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό γιατί έπεσε πάνω στους ποδηλάτες. Τελικά συνελήφθη και δόθηκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία του.

Οι αρχές έχουν κάνει γνωστό πως οι περισσότεροι από τους 11 τραυματίες είναι σοβαρά ενώ το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί του Σαββάτου στη γέφυρα Cotton Lane Bridge που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά του Φοίνιξ της Αριζόνα.

Goodyear Police arrested & booked into jail the driver of vehicle, 26 y/o Pedro Quintana Lujanbe. Goodyear Police department is deeply saddened by this tragedy & extends condolences to the loved ones of the victims as well as to the cycling community & the community as a whole. pic.twitter.com/ZTRu2SYiv9