ΗΠΑ: Η καταιγίδα Ντέμπι ενισχύεται σε τυφώνα κι απειλεί τη δυτική ακτή της Φλόριντας

Η τροπική καταιγίδα Ντέμπι ενισχύθηκε σε τυφώνα χθες Κυριακή (04.08.2024) το βράδυ και συνεχίζει να πλησιάζει απειλητικά τη δυτική ακτή της Φλόριντας στις ΗΠΑ, την οποία αναμένεται να πλήξει σήμερα, εγείροντας κίνδυνο να σημειωθούν «ιστορικές» βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο τυφώνων (NHC).

Το NHC χαρακτηρίζει πλέον την τροπική καταιγίδα Ντέμπι, τυφώνα και προειδοποιεί εναντίον επαπειλούμενων «πλημμυρών μείζονος κλίμακας» στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Η Ντέμπι είναι, για την ώρα, τυφώνας κατηγορίας 1, με άλλα λόγια βρίσκεται ακόμη στην κατώτερη βαθμίδα της πεντάβαθμης κλίμακας.

Μολαταύτα, εκδόθηκαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων κομητειών της Φλόριντας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Πάρτε την κατάσταση σοβαρά», τόνισε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής και αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια στην κομητεία Χερνάντο. «Γνωρίζουμε πως το επίπεδο του νερού θα ανεβαίνει καθώς θα περνά η Ντέμπι».

Το NHC κάνει λόγο για κίνδυνο θανατηφόρων θυελλών κατά μήκος της δυτικής ακτής της Φλόριντας, στον Κόλπο του Μεξικού.

Ο διευθυντής του Μάικ Μπρέναν παρότρυνε τους κατοίκους να «βρουν ασφαλές καταφύγιο προτού πέσει η νύχτα».

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας, ο Ρον ΝτεΣάντις, αναφέρθηκε σε κίνδυνο κυρίως για «το κεντρικό και βόρειο» τμήμα της πολιτείας.

Η Ντέμπι θα προκαλέσει «καταρρακτώδεις βροχές, δυνητικά ιστορικές» τις επόμενες ημέρες, καθώς θα κινείται προς την Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά), πάντα σύμφωνα με το NHC.

Στις 23:00 (τοπική ώρα· στις 06:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), ο τυφώνας, που ενισχύθηκε με ταχύτητα, εξαιτίας των αφύσικα υψηλών θερμοκρασιών στα νερά του Κόλπου του Μεξικού, βρισκόταν 160 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά από την Τάμπα, σύμφωνα με το NHC. Μετακινείται προς βόρεια κατεύθυνση καλύπτοντας σχεδόν 20 χιλιόμετρα ανά ώρα, συνοδευόμενος από ανέμους ως και 120 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Even if not rated a hurricane the winds and flooding cause major issues. Stay safe! This was near our home in #IndianRocksBeach #StormDebby pic.twitter.com/jdUfixFeAZ