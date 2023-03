Ο φονικός ανεμοστρόβιλος και οι τεράστιες θύελλες που χτυπάνε με σφοδρότητα το Μισισσιπή στις ΗΠΑ έκαναν τον Αμερικανό μετεωρολόγο, Ματ Λάουμπχαν να «λυγίσει», αφήνοντας το συναίσθημα να τον κυριεύσει την ώρα που ήταν στον αέρα.

Ο μετεωρολόγος έκανε τις προβλέψεις του για τον καιρό στο δίκτυο «WTVA» της πολιτείας του Μισισιπή. Φυσικά η πρόγνωσή του είχε να κάνει κυρίως με τα στοιχεία που έρχονταν για τον ανεμοστρόβιλο και τις θύελλες που σφυροκοπούσαν την περιοχή των ΗΠΑ.

Όταν ο Ματ Λάουμπχαν είδε τα νέα στοιχεία για την πορεία της θεομηνίας στον Μισισιπή και κατάλαβε ότι ο ανεμοστρόβιλος και οι θύελλες δεν είχαν ηρεμήσει και απειλούσαν με ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές και νεκρούς την πολιτεία των ΗΠΑ, «λύγισε».

Έσκυψε το κεφάλι του, έπιασε το στόμα του.

WTVA meteorologist Matt Laubhan was overwhelmed as a major tornado hits Amory, Mississippi.



At least 20 people have died after a powerful tornado ripped through several southern US states, destroying buildings and knocking out power



Read more: https://t.co/BfzUR6KKFH pic.twitter.com/zYNnNydsBD